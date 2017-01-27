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Губернатор представил своего нового зама – руководителя аппарата ОГА
13:28 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сегодня, 18 апреля, на аппаратном совещании представил своего нового заместителя — руководителя аппарата ОГА, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Им стал Игорь Ткачук, занявший вакантную должность по результатам конкурса госслужащих.

Напомним, что пока вакантными остаются должности первого вице-губернатора и ещё трёх заместителей руководителя ОГА.

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