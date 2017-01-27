Сотни обращений жителей районов области к руководству остаются без ответа

13:14 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Отсутствие глав райгосадминистраций в ряде районов Одесской области приводит к тому, что жителям не к кому обратиться за решением насущных проблем, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор контактного центра Одесской области Татьяна Беккер заявила сегодня, 18 апреля, в ходе аппаратного совещания в ОГА.

По её словам, хуже всего дело с ответами на обращения граждан обстоит в Овидиопольском и Ренийском районах Одесской области — в этих районах на сегодняшний день остаются без ответа 200 и 600 обращений соответственно. При этом в Овидиопольском, помимо вакантной должности главы района, не назначены даже его заместители.

«Ждём назначений...», — отметила чиновник.