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Сотни обращений жителей районов области к руководству остаются без ответа
13:14 / 18.04.2017
ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Отсутствие глав райгосадминистраций в ряде районов Одесской области приводит к тому, что жителям не к кому обратиться за решением насущных проблем, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор контактного центра Одесской области Татьяна Беккер заявила сегодня, 18 апреля, в ходе аппаратного совещания в ОГА.
По её словам, хуже всего дело с ответами на обращения граждан обстоит в Овидиопольском и Ренийском районах Одесской области — в этих районах на сегодняшний день остаются без ответа 200 и 600 обращений соответственно. При этом в Овидиопольском, помимо вакантной должности главы района, не назначены даже его заместители.
«Ждём назначений...», — отметила чиновник.
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