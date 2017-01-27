«У Госаудитслужбы есть полное взаимопонимание с губернатором в части борьбы с коррупцией», — Муратов

14:32 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Южного офиса Госаудитслужбы Украины Олег Муратов заявил о полном взаимопонимании службы с одесским губернатором в части борьбы с коррупцией, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Южного офиса сообщил сегодня, 15 февраля, на расширенном заседании коллегии ведомства.

Как сообщил О. Муратов на расширенном заседании коллегии сегодня ждали также председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, но губернатора вызвали в Киев.

Однако, по словам руководителя Южного офиса, ранее при встрече с главой ОГА было найдено полное взаимопонимание по части недопущения незаконного использования средств областного и местных бюджетов, получивших «большой финансовый ресурс».

Также О. Муратов отметил, что его ведомство будет уделять особое внимание взаимодействию с правоохранительными органами с целью скорейшего возвращения в бюджет незаконно отчуждённых финансов.

В качестве примера чиновник привёл произведенный в конце 2016 года аудит финансовой деятельности Одесской железной дороги, в результате которого было выявлено нарушений на 15 млн. грн. и возбуждено уголовное дело.

По словам начальника Южного офиса, его ведомство будет уделять особое внимание качеству подготовки документов для передачи на досудебные расследования.

«Как руководитель я оцениванию результат по тому, были ли возвращены деньги в бюджет», — подчеркнул О. Муратов.