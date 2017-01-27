Южный офис Госаудитслужбы в 2016 году выявил финансовых нарушений на 83,5 миллиона гривен

13:49 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Южный офис Госаудитслужбы в 2016 году выявил финансовых нарушений на 83,5 миллиона гривен, из которых напрямую в бюджет удалось вернуть 30 млн. 400 тыс. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Южного офиса Госаудитслужбы Украины Олег Муратов сообщил сегодня, 15 февраля, на расширенном заседании коллегии ведомства.

По данным руководителя Южного офиса Госаудитслужбы, на протяжении 2016 года ревизорами было проведено 156 аудиторских проверок. Финансовому контролю подверглись также 10 госзакупок.

Было произведено 3 ревизии выполнения местных бюджетов и 3 государственных финансовых аудита исполнения бюджетных программ.

В результате выявлено финансовых нарушений на общую сумму 83,5 млн. грн.

Напрямую, без привлечения правоохранительных органов, было возвращено 30 млн.400 тыс. грн.

Кроме того, по статье недополучения финансовых ресурсов, «недосчитались» 40 млн. 300 тыс. грн., а недостач ресурсов выявлено на 3 млн. грн.

Ещё 40 млн. грн. составили незаконные и нецелевые расходы.

«Часто финансовые нарушения появляются даже не по злому умыслу, а по незнанию людьми законов и как нужно работать на самом деле. Сейчас мы будем делать акцент на аудиты по местным бюджетам, получившим больше самостоятельности. Мы намерены оперативно и неформально реагировать на все обращения граждан о необходимости провести ревизию», — заявил О. Муратов.