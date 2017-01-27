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Жители Суворовского района с 21 февраля смогут получать паспорта в виде ID-карт на Крымской
15:49 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Суворовском районе Одессы с 21 февраля начнут оформлять и выдавать паспорта в форме карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты) в подразделении ГМС на ул. Крымская, 62, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в Департаменте административных услуг.
По сообщению департамента, в Суворовском районе Одессы изменяется порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в связи с утратой или похищением; изменением фамилии и имени; достижением 14-летнего возраста; достижением 16-летнего возраста; непригодностью к использованию.
Оформление и выдача паспорта в форме карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты) гражданам, место жительства которых зарегистрировано в Суворовском районе города Одессы, с 21 февраля будет осуществляться непосредственно территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Суворовском районе по адресу: г. Одесса, ул. Крымская, 62.
С 21 февраля Центр административных услуг Одесского городского совета прекращает прием документов для получения административной услуги по выдаче и оформлению паспорта гражданина Украины в форме книжки.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», с января 2016 года в Одессе началась выдача паспортов гражданина Украины в форме ID-карты достигшим 16-летия одесситам, проживающим в Приморском, Малиновском и Киевском районах города.
Выдача и оформление паспорта для граждан, место проживания которых зарегистрировано в Суворовском районе, по-прежнему осуществлялось в форме книжки Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, через Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета.
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