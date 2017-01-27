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Вопрос о предоставлении квартир воинам АТО в области остаётся открытым
12:51 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с отсутствием полного госфинансирования, воины АТО не могут получить обещанные квартиры в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом и. о. первого зампредседателя Одесской облгосадминистрации Марина Зинченко сообщила сегодня, 13 февраля, в ходе аппаратного совещания в ОГА.

В ходе аппаратного совещания председатель ОГА Максим Степанов вновь поднял вопрос, рассматриваемый на прошлом аппаратном, — о предоставлении квартир воинам АТО.

По словам начальника Департамента охраны здоровья и социальной защиты населения Татьяны Кривой, общая стоимость квартир для указанной льготной категории составляет 690 тыс. грн. Между тем, как объяснила чиновник, Госказначейство оплатило только оценочную стоимость квартир, а разницу составляют значительные средства, которых нет. Обращения в облгосадминистрацию и облсовет «ни к чему не привели».

На это первый вице-губернатор М. Зинченко заявила, что выделить деньги из облбюджета можно только решением сессии облсовета. Пока же помочь воинам АТО получить квартиры, оплатив их полную стоимость, могут только специальные фонды, которые занимаются их проблемами.

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