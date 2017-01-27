Одесса > Новости > Власти Очередная сессия Одесского горсовета назначена на 15 марта 17:34 / 10.02.2017 ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15 марта состоится XIV пленарное заседание Одесского городского совета VІІ созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 15 марта в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета начнётся XІV сессия Одесского городского совета. Сессии рекомендованы такие вопросы повестки дня: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы. версия для печати