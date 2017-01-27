|
русская версия | english version
|
|
Очередная сессия Одесского горсовета назначена на 15 марта
17:34 / 10.02.2017
ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15 марта состоится XIV пленарное заседание Одесского городского совета VІІ созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 15 марта в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета начнётся XІV сессия Одесского городского совета.
Сессии рекомендованы такие вопросы повестки дня: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:41 10.02.2017
16:43 10.02.2017
«Обострение политической борьбы в ВР приводит к ослаблению страны и ухудшению жизни народа», — ВО «Вільні люди»
16:27 10.02.2017
15:46 10.02.2017
15:10 10.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.010
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»