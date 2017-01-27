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Очередная сессия Одесского горсовета назначена на 15 марта
17:34 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15 марта состоится XIV пленарное заседание Одесского городского совета VІІ созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 15 марта в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета начнётся XІV сессия Одесского городского совета.

Сессии рекомендованы такие вопросы повестки дня: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы.

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Артём Филипенко
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