Руководство области совершает визит на север Одесчины

10:39 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 10 февраля, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский совместно с председателем облгосадминистрации Максимом Степановым находится с рабочим визитом на севере области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, «первым пунктом в программе поездки был осмотр автодороги Т-16-11 «Контрольно-пропускной пункт «Алексеевка — Кодыма — Балта». Это участок трассы между селами Будеи Кодымского района и Мироны Балтского района, длиной около 70 километров. Более 20 лет дорога требует ремонта, за последнее время она была значительно повреждена и разрушена, поэтому проезд здесь почти невозможен. Однако ремонт требует больших капиталовложений.

А. Урбанский заслушал руководителей Кодымского района и Службы автомобильных дорог Одесской области о необходимости реконструкции данной дороги».