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Региональная Программа обеспечения граждан жильем на 2017-2021 годы будет подготовлена в Одесской области
17:27 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области будет подготовлена комплексная социально-экономическая программа обеспечения граждан жильем на 2017-2021 годы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в круглом столе по вопросам внедрения жилищных программ в Одесской области. На заседание были приглашены представители местного самоуправления городов: Одессы, Белгорода-Днестровского, Измаила, Черноморска, Подольска и Южного, профильных подразделений ОГА, городского совета, общественных организаций, руководители Одесского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На совещании речь шла о внедрении в области комплексной социально-экономической программы обеспечения граждан жильем в Одесской области на 2017-2021 годы. Данной программой будет предусмотрено предоставление льготных кредитов на жилье молодым семьям, многодетным семьям, работникам бюджетной сферы, участникам антитеррористической операции на Востоке Украины, внутренне перемещенным лицам.

После обсуждения перспектив развития государственных и местных жилищных программ, А. Урбанский отметил: «Мы должны иметь четко проработанные механизмы реализации комплексной программы и определить пути ее финансирования. Я согласен с председателем облгосадминистрации Максимом Степановым, что финансирование должно быть совместным — из государственного, областного, местного бюджетов. Также мы должны узнать о видении городов по данному вопросу, в частности их предложения, замечания и возможности. После того, как программа будет подготовлена соответствующими департаментами ОГА, она будет вынесена на рассмотрение всех постоянных комиссий областного совета».

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