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212 миллионов гривен будет выделено в этом году на замену и модернизацию лифтов в Одессе
15:23 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского горсовета на сегодняшнем заседании сессии утвердили изменения в Городскую целевую программу замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в Одессе на 2016-2020 годы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Согласно принятому проекту решения, на замену, модернизацию и диспетчеризацию лифтов в г. Одессе в 2017 году планируется затратить 212 млн. 170 тыс. грн., в том числе 197 млн. 170 тыс. грн. — из городского бюджета и ещё 15 млн. грн. — из других источников.
В ходе обсуждения вопроса депутат Алексей Еремица отметил, что согласно внесенным в программу изменениям, предусмотрено увеличение начальной суммы на 110 млн. грн. на 2017 г., при этом количество предполагаемых к ремонту лифтов осталось 450.
На это городской голова Геннадий Труханов ответил, что только в медучреждениях и роддомах дополнительно запланировано поставить новые и заменить действующие лифты на сумму более 7 млн. грн.
Также в ходе сессии было рассмотрено и удовлетворено обращение Центра Резника по ремонтным работам.
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