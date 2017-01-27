Ситуация финансированием субсидий одесситам на оплату ЖКУ будет рассматриваться на уровне Кабмина

12:42 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ситуация с финансированием субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в Одессе будет рассматриваться на уровне Кабмина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом было объявлено в ходе сегодняшнего заседания XІІІ сессии Одесского горсовета VІІ созыва.

Директор Департамента финансов Светлана Бедрега, напомнила, что по состоянию на 1 января в городе сложился долг по субсидиям в сумме более 170 млн. грн. При этом объём государственной субвенции городу на эти цели на год предусмотрен в сумме 305 миллионов.

По словам директора департамента, было сделано несколько обращений, в том числе к депутатам облсовета. После обращения к мэру ситуация будет рассматриваться на уровне Кабмина.

С. Бедрега также заверила, что «те, кому уже оформили субсидии, будут получать платёжки с учётом субсидий».