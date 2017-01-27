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Произошли изменения в составе депутатского корпуса горсовета
11:35 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Произошли изменения в составе депутатского корпуса Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Сегодня, 8 февраля, в ходе заседания XІІІ сессии Одесского горсовета VІІ созыва рассматривались вопросы изменения состава депутатского корпуса совета.
В частности, свои депутатские полномочия сложил представитель фракции «Самопомощь» Павел Гайдай.
Комментируя этот уход из горсовета, Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил: «всякое бывает в жизни — люди меняют работу, город. Коллега любезно уступил место следующему по партийному списку».
Следующей по списку партии стала Ольга Квасницкая, которая сегодня в зале приняла присягу депутата.
Депутаты также единогласно проголосовали за увольнение главного редактора «Одесского вестника». Кандидатура нового руководителя официального печатного издания горсовета пока не называется.
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