Произошли изменения в составе депутатского корпуса горсовета

11:35 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Произошли изменения в составе депутатского корпуса Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сегодня, 8 февраля, в ходе заседания XІІІ сессии Одесского горсовета VІІ созыва рассматривались вопросы изменения состава депутатского корпуса совета.

В частности, свои депутатские полномочия сложил представитель фракции «Самопомощь» Павел Гайдай.

Комментируя этот уход из горсовета, Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил: «всякое бывает в жизни — люди меняют работу, город. Коллега любезно уступил место следующему по партийному списку».

Следующей по списку партии стала Ольга Квасницкая, которая сегодня в зале приняла присягу депутата.

Депутаты также единогласно проголосовали за увольнение главного редактора «Одесского вестника». Кандидатура нового руководителя официального печатного издания горсовета пока не называется.