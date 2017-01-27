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Открылась очередная сессия Одесского городского совета
10:33 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В сессионном зале Одесского городского совета началась XІІІ сессия Одесского горсовета VІІ созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
На начало сессии в зале зарегистрировались 57 депутатов.
В предварительную повестку дня были включены вопросы о деятельности городского совета и его органов; о бюджете и финансах; о целевых программах, концепциях и градостроительстве; об объектах коммунальной собственности; по земельным правоотношениям; о создании, ликвидации, смене наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений и их деятельности; о льготах по налогам и сборам; об органах СОН — всего порядка 60 вопросов. Повестка была принята без особых изменений.
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