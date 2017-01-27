Одесса > Новости > Власти Открылась очередная сессия Одесского городского совета 10:33 / 08.02.2017 ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В сессионном зале Одесского городского совета началась XІІІ сессия Одесского горсовета VІІ созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». На начало сессии в зале зарегистрировались 57 депутатов. В предварительную повестку дня были включены вопросы о деятельности городского совета и его органов; о бюджете и финансах; о целевых программах, концепциях и градостроительстве; об объектах коммунальной собственности; по земельным правоотношениям; о создании, ликвидации, смене наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений и их деятельности; о льготах по налогам и сборам; об органах СОН — всего порядка 60 вопросов. Повестка была принята без особых изменений. версия для печати