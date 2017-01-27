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Президент объявил конкурс на занятие вакантных должностей председателей 7 РГА в Одесской области
09:25 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент объявил конкурс на занятие вакантных должностей председателей семи районных государственных администраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №30/2017-рп от 7 февраля объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций Одесской области: Белгород-Днестровской, Болградской, Измаильской, Николаевской, Овидиопольской, Раздельнянской, Ширяевской.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», руководители Измаильской и Ширяевской РГА были уволены с должностей распоряжением президента от 3 февраля с формулировкой «согласно поданным ими заявлениям».
Также остались без руководителей Захаровская, Лиманская, Окнянская и Саратская райгосадминистрации.
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