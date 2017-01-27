Пластиковые паспорта начали выдавать в Центрах админуслуг Малиновского и Киевского районов

17:37 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты с сегодняшнего дня начали выдавать в Центрах админуслуг Малиновского и Киевского районов Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, с сегодняшнего дня жители Малиновского и Киевского районов Одессы могут получить услугу оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

Для этих целей из городского бюджета были выделены средства на покупку 6 специальных станций: 3 установлены в филиале Центра предоставления админуслуг Киевского района и 3 — в филиале Малиновского района.

Сегодня на открытии «прозрачного офиса» для предоставления админуслуг в Киевском районе городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в 2017 году также планируется выделить средства из городского бюджета для реконструкции здания Суворовской районной администрации, в котором будет открыт современный Центр админуслуг для жителей района.

«Мы будем развивать данный вид услуг и в других районах, а также наращивать качество услуг и открывать новые центры, работающие по принципу «прозрачный офис». Кроме того, мной поставлена задача в этом году перевести центральный офис Центра предоставления админуслуг в новое здание мэрии на улице Косовской», — отметил Г. Труханов.