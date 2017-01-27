Филиал Центра админуслуг открылся в Киевском районе Одессы

17:06 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Киевском районе Одессы открылся еще один «прозрачный офис» для получения админуслуг, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сегодня в здании Киевской районной администрации открылся филиал Центра предоставления административных услуг Одесского городского совета, работающий по принципу «прозрачный офис».

На открытии районного филиала присутствовали мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Одесской области Максим Степанов.

Это уже второй филиал Центра, в котором работа организована по-новому: в помещении площадью порядка 200 кв. м созданы максимально комфортные условия для прозрачной и открытой работы сотрудников Центра и для одесситов, которым необходимо некоторое время провести в зоне ожидания.

В помещении оборудованы: 2 рабочих места на рецепции для предварительного консультирования и записи на прием; 2 рабочих места для выдачи результатов оказанных услуг (паспорта и справки); 2 рабочих места для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты; 10 рабочих мест для регистрации места проживания.

Зона ожидания обустроена мягкими и удобными диванами и журнальными столиками, а также детским уголком. Обустроено помещение для матери и ребенка (пеленальный столик, умывальник, диван, журнальный столик).

Для удобства посетителей филиала в помещении установлен платежный терминал для оплаты административных услуг и проведения иных платежей.

В Центре предоставления админуслуг работает колл-центр. Записаться на прием и получить консультацию можно по телефонам: 15-35, 705-55-55.