|
русская версия | english version
|
|
Филиал Центра админуслуг открылся в Киевском районе Одессы
17:06 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Киевском районе Одессы открылся еще один «прозрачный офис» для получения админуслуг, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, сегодня в здании Киевской районной администрации открылся филиал Центра предоставления административных услуг Одесского городского совета, работающий по принципу «прозрачный офис».
На открытии районного филиала присутствовали мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Одесской области Максим Степанов.
Это уже второй филиал Центра, в котором работа организована по-новому: в помещении площадью порядка 200 кв. м созданы максимально комфортные условия для прозрачной и открытой работы сотрудников Центра и для одесситов, которым необходимо некоторое время провести в зоне ожидания.
В помещении оборудованы: 2 рабочих места на рецепции для предварительного консультирования и записи на прием; 2 рабочих места для выдачи результатов оказанных услуг (паспорта и справки); 2 рабочих места для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты; 10 рабочих мест для регистрации места проживания.
Зона ожидания обустроена мягкими и удобными диванами и журнальными столиками, а также детским уголком. Обустроено помещение для матери и ребенка (пеленальный столик, умывальник, диван, журнальный столик).
Для удобства посетителей филиала в помещении установлен платежный терминал для оплаты административных услуг и проведения иных платежей.
В Центре предоставления админуслуг работает колл-центр. Записаться на прием и получить консультацию можно по телефонам: 15-35, 705-55-55.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:52 07.02.2017
17:37 07.02.2017
16:28 07.02.2017
Бывшего руководителя цирка подозревают в злоупотреблении служебным положением на 2,7 миллиона гривен
16:14 07.02.2017
15:45 07.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»