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Президент уволил председателя Саратской РГА
10:59 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко своим распоряжением уволил Михаила Лева с должности председателя Саратской районной государственной администрации Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением №26/2017-рп от 6 февраля Президент освободил М. Лева от занимаемой должности председателя Саратской РГА «согласно поданному им заявлению».
Ранее, 3 февраля, Президент подписал распоряжения об увольнении пятерых назначенных во времена губернаторства М. Саакашвили председателей райгосадминистраций в Одесской области — Захаровской, Измаильской, Лиманской, Окнянской, Ширяевской — с формулировкой «согласно поданным ими заявлениям».
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на пресс-конференции 15 ноября, вскоре после ухода Михеила Саакашвили с поста губернатора, председатель Саратской РГА Михаил Лев заявил, что порядка 10-12 руководителей райгосадминистраций в области написали заявления об увольнении, но, поскольку в это время районы ведут подготовку к зиме, в отставку чиновники уйдут не ранее назначения своих преемников.
Говоря о причинах ухода, М. Лев заявил, что «среди депутатов областного совета и Верховной Рады Украины, а также в Администрации Президента отсутствует воля к внедрению реформ».
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