«В области есть план мероприятий на случай снегопада», — губернатор

17:11 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что есть утверждённый проект решения о принятии мер на случай непогоды в регионе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он сообщил сегодня, 6 февраля, на плановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации.

В ходе заседания заместитель начальника Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей Наталья Савилова проинформировала, что на Юг Украины надвигается арктический циклон, в связи с чем с 8 февраля в Одесской области ожидается сильный снегопад. На дорогах — гололедица.

Температура воздуха опустится до минус 5-10 градусов 8 февраля, в ночь на 9 февраля — до 15 градусов мороза. Такое понижение температуры сохранится до 12 февраля.

Губернатор, в свою очередь, отметил, что уже есть утверждённый проект решения о принятии мер по борьбе с последствиями непогоды в регионе.

«Чтобы ситуация с прошлым, январским снегопадом не повторилась!», — предупредил присутствующих М. Степанов.