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Подразделения ОГА начали «находить» документы, утерянные при губернаторстве Саакашвили
15:00 / 06.02.2017
ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Некоторые структурные подразделения Одесской областной государственной администрации начали находить документы и служебные письма, утерянные в 2015-2016 г.г., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщил сегодня, 6 февраля, на аппаратном совещании глава ОГА Максим Степанов.
По его словам, ситуация с документальным учётом и ответами на запросы граждан и служебные письма значительно улучшилась. На сегодняшний день, «не выполненными документами» считаются 455, из которых 377 приходится на Департамент здравоохранения. Остальные — Департамент развития, Служба по делам детей и др.
Напомним, что на аппаратном совещании 30 января об утере и пропаже большого количества документов различными структурами облгосадмиинистрации заявила начальник Управления делопроизводства Светлана Швыденко. По её словам, речь идёт о пропаже документов, в том числе и строгой отчётности, регламентирующих работу структур за последние полтора года и подсчитать их количество «оказалось невозможно».
«Прошлое руководство говорило нам, что их сохранять не нужно и можно выбрасывать», — заявила С. Швыденко.
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