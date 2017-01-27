Завершён капремонт крыши главного корпуса областного онкодиспансера

14:52 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском областном онкологическом диспансере завершился капитальный ремонт крыши главного корпуса, которая находилась в аварийном состоянии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, крыша требовала капитального ремонта, поскольку находилась в аварийном состоянии — через технический этаж вода попадала в реанимационное отделение и операционный блок.

Поврежденную на двух секциях кровлю заменили на мембранное рулонное покрытие общей площадью 1 тыс. 128 квадратных метров.

Также заменены водосточные воронки, защитные конструкции вентиляционных шахт, установлен жестяной кровельный парапет, оштукатурены и окрашены технический этаж.

Средства на реконструкцию в размере 1 млн. 150 тыс. гривен были выделены в рамках областной комплексной программы «Здоровье» за счет медицинской субвенции.

«Неотложных вопросов в медицинской сфере сегодня очень много, поэтому решения, направленные на создание комфортных условий в медицинских учреждениях, эффективное использование бюджетных средств, качественное предоставление медицинских услуг, всегда будут иметь поддержку депутатского корпуса областного совета», — отметил председатель облсовета Анатолий Урбанский.