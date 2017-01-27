Губернатор поручил до четверга уточнить число детей-сирот, остро нуждающихся в обеспечении жильём в области

14:27 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов поручил областной Службе по делам детей до четверга уточнить число детей-сирот и лишённых родительской опеки, которые остро нуждаются в обеспечении жильём и попадают под действие соответствующей региональной программы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое поручение губернатор дал сегодня, 6 февраля, в ходе аппаратного совещания в ОГА.

Начальник Службы по делам детей в Одесской области Алла Кирияк на аппаратном совещании заявила, что утверждённая в прошлом году региональная программа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, на 2016-2018 г.г. была принята без финансового обеспечения.

По её словам, предполагалось, что по итогам работы программы в течение ближайших двух лет жильём в Одесской области будет обеспечено 179 человек.

Однако, с самого начала о финансовом обеспечении речь не шла — документ приняли без должного бюджета и сведения нынче расплывчаты.

«Какая же работа сейчас ведётся в данном направлении? Когда вы определите необходимое количество квартир и смету проекта? Если бы депутаты облсовета располагали точными цифрами — они проголосовали бы за выделение средств», — заявил губернатор и поручил А. Кирияк до четверга подготовить информацию

Напомним, что благодаря региональной программе по предоставлению жилья детям-сиротам и лишённым родительской опеки на 2013-2015 г.г. жильё получили 155 детей льготной категории. Из них 124 — за счёт областного бюджета, а 27 — за счёт местных бюджетов.