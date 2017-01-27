Президент уволил пятерых глав РГА в Одесской области «согласно поданным ими заявлениям»

13:15 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко вчера, 3 февраля, подписал распоряжения об увольнении пятерых председателей районных госадминистраций в Одесской области с формулировкой «согласно поданным ими заявлениям», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 февраля, в пресс-службе Администрации Президента.

Так, по информации пресс-службы, глава государства своим распоряжением №16/2017-рп уволил Дмитрия Франчука с должности председателя Захаровской районной государственной администрации Одесской области, распоряжением №17/2017-рп уволил Валентину Стойкову с должности председателя Измаильской РГА, распоряжением №18/2017-рп — Дмитрия Наталуху с должности председателя Лиманской РГА, №19/2017-рп — Владимира Гавриша с должности председателя Окнянской РГА, №20/2017-рп — Тараса Бойко с должности председателя Ширяевской РГА.

Во всех документах в качестве причины проставлена формулировка «согласно поданному им заявлению».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», все эти пятеро чиновников были поставлены во главе районов в период губернаторства Михеила Саакашвили (распоряжения об их назначении подписаны Президентом 25 августа и 10 сентября 2015 г.).

После громкого ухода М. Саакашвили с поста губернатора в ноябре прошлого года, В. Гавриш, в частности, заявил: «Сегодня в стране происходит настолько сильный откат и реформ, и наших стремлений изменить эту страну к лучшему, что мы, как команда, которая была отобрана и которой была поставлена задача показать результат, не видим смысла присутствовать и участвовать в этом».

Он также был одним из претендентов в объявленном конкурсе на кресло главы Одесской ОГА.

Глава Ширяевской РГА Тарас Бойко, в свою очередь, стал широко известен из-за короткой словесной перепалки с Президентом во время визита Петра Порошенко в Одесскую область в январе. Президент тогда жёстко раскритиковал действия глав РГА области во время прошедшего снежного бурана, отметив: «непонятно, где были так успешно прошедшие конкурс госслужащих эти новые руководители — никого из них видно не было!». Попытку председателя Ширяевской РГА «пояснить ситуацию» глава государства пресёк словами: «Будешь Президентом, тогда сможешь меня перебивать, пока что я вам слово не давал. Зайдёте ко мне с целью пояснения ситуации после заседания». В дальнейшем эта история получила комментарии обеих сторон, а также обросла многочисленными версиями об истинной причине конфликта.