ОГА и облсовет подписали меморандум с ПРООН по устойчивому развитию сельских территорий

16:48 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 1 февраля, состоялось подписание меморандума о партнерстве между Одесским областным советом, Одесской областной государственной администрацией и ПРООН по реализации проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, сегодня в здании областного совета состоялось подписание меморандума о партнерстве между Одесским облсоветом, Одесской ОГА и ПРООН по реализации проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей». В заседании приняли участие первый заместитель председателя областного совета Олег Радковский, заместитель председателя областного совета Юрий Димчогло, временно исполняющий обязанности первого заместителя главы областной государственной администрации Марина Зинченко, посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер, Международный менеджер проекта Хендрик ван Зил, председатель правления Ассоциации громад (ОТГ) Одесской области Татьяна Жарская.

Презентацию проекта, финансируемого Австрийским Агентством Развития, провёл Хендрик ван Зил, который сообщил, что проект направлен на улучшение уровня благосостояния и жизни наиболее уязвимых групп населения в Черновицкой и Одесской областях. При финансовой поддержке Агентства развития Австрии проектом будет охвачено более 150 тыс. человек, проживающих в областных центрах и не менее 18 сел, поселков и районов. Проект также будет стимулировать участие граждан в местном самоуправлении и поощрять внедрение инициатив на уровне общин, сосредоточивая внимание на инклюзивности и охвате наиболее незащищенных слоев.

Проект будет работать по двум направлениям: укрепление потенциала местных громад, местных органов власти и высших учебных заведений по применению принципов развития, ориентированного на общество, общего управления и предоставления услуг; и содействие развитию малых ферм и несельскохозяйственных предприятий в сельских и пригородных районах.

В рамках проекта будет реализовано 9 микропроектов по энергосбережению и энергоэффективности в учебных заведениях, 9 микропроектов несельскохозяйственного направления (организация обучения для физических лиц-предпринимателей и финансирование покупки оборудования для осуществления их деятельности) и запланирована поддержка инициативы ОТГ Лиманского района — создание сельскохозяйственного кооператива и предоставление финансовой помощи.

После презентации проекта состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по реализации проекта между ПРООН, Одесским областным советом и Одесской ОГА. Также меморандум подписан между ПРООН и Ассоциацией громад Одесской области.