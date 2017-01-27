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Мэрия и АМПУ создадут контактную группу по вопросам дороги Хаджибей-2 и реконструкции Морвокзала
17:24 / 30.01.2017
ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Принято решение о создании в Одессе контактной группы для анализа предложений и выработки совместных решений по направлениям сотрудничества городской власти и АМПУ, в частности, по вопросам строительства дороги Хаджибей-2 и реконструкции Морвокзала, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, сегодня, 30 января, в одесской мэрии состоялась рабочая встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с исполняющим обязанности главы государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Райвисом Вецкагансом. На встрече также присутствовали ответственные лица структурных подразделений Одесского городского совета и ГП «АМПУ», в частности, его Одесского филиала.
В ходе встречи обсуждались вопросы завершения реконструкции здания морского вокзала и его эффективного функционирования, строительства дороги Хаджибей-2, реконструкции износившегося коллектора под Приморской улицей, Деволановским спуском и Таможенной площадью. Также был поднят требующий совместного решения вопрос о передаче из собственности порта на баланс города здания детского сада на улице Генерала Петрова, не функционирующего с конца 90-х годов прошлого столетия, и детского оздоровительного лагеря на улице Долгой для приведения их в надлежащий вид и дальнейшего использования по назначению.
По результатам встречи было принято решение о создании контактной группы для анализа предложений и выработки совместных решений по направлениям.
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