Областная власть намерена инвентаризировать земли сельхозназначения

14:39 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что в области нужно провести инвентаризацию земель сельхозназначения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом губернатор заявил сегодня, 30 января, в ходе расширенного аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации после выступления вр. и. о. первого заместителя главы ОГА Марины Зинченко.

Так, и. о. первого вице-губернатора отметила, что на сегодняшний день в каждом районе Одесской области многие арендаторы земельных участков сельхозназначения используют их без официального оформления договора аренды.

Кроме того, не существует инвентаризационных актов об общем количестве гектаров земли.

«В регионе сегодня 58 тыс. 700 га земли сельхозназначения», — заявила М.Зинченко, на что М, Степанов возразил: «Цифра, конечно, уточнённая, но я думаю, что земли значительно больше, просто она не учтена. Нужно провести инвентаризацию».