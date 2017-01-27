«В Одесской области на большинстве проверенных предприятий зарплату начисляют с нарушениями», — ГУ Гоструда области

13:26 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Управления по вопросам труда Главного управления Гоструда в Одесской области Наталья Козырева заявила, что главная статья нарушений по предприятиям Одесской области касается начисления заработной платы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник управления сообщила сегодня, 30 января, в ходе расширенного аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации.

Как сообщила Н. Козырева, в результате 1 тыс. 125 внеплановых проверок с 2016 года по конец января 2017 инспекторами управления Гоструда выявлено «огромное количество нарушений в начислении заработной платы». Так, руководители предприятий в прошлом году не добавляли к минимальной зарплате в 1 тыс. 600 грн. надбавки за отработку сверхурочных часов, работу в ночные смены или в экстремальных условиях труда.

Чиновник напомнила, что новая минимальная зарплата в 3 тыс. 200 грн., также не включает в себя «премиальные, юбилейные, сверхурочные».

Кроме того, Н. Козырева рассказала, что за каждого работающего, но официально не оформленного работника предприятию грозит штраф в 32 тыс. грн., за неуплату налогов — 96 тыс. грн., штрафные санкции за недопуск инспектора по вопросам труда на предприятие составят 320 тыс., что не предусматривает отказ от проверки в дальнейшем. График плановых проверок опубликован на сайте управления.

В ответ губернатор Максим Степанов заявил, что в течение трёх месяцев необходимо создать специальные комиссии, на заседания которых будут приглашать руководителей предприятий-нарушителей, усилить проверки выполнения трудового законодательства, осведомить трудоспособных граждан о негативных последствиях работы без официального оформления.

Подвести итоги принятых мер губернатор планирует 1 апреля.