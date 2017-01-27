В ОГА заявляют об утере большого количества документов за последние полтора года

12:53 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение последних полутора лет в структурах Одесской облгосадминистрации было утеряно большое количество документов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщила сегодня, 30 января, в ходе расширенного аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации начальник Управления делопроизводства и контроля Светлана Швыденко.

По её словам, речь идёт о пропаже документов, в том числе и строгой отчётности, регламентирующих работу структур за последние полтора года. Более того, начальник Управления сообщила, что подсчитать количество пропавших документов «оказалось невозможно».

Председательствующий на совещании губернатор Максим Степанов задал вопрос: «А как же могли пропасть документы?»

«Прошлое руководство говорило нам, что их сохранять не нужно, что их можно выбрасывать», — ответила С. Швыденко.

Примечательно, что некоторые подразделения всё же сохраняли отчётность — например, Департамент здравоохранения — по невыполненным распоряжениям. Таковых оказалось 400. Также 400 обращений граждан осталось без ответа.

Кроме того, вёлся учёт по обращениям граждан за материальной помощью. Как заверили чиновники, до пятницы этой недели будут рассмотрены 1,5 тыс. таких обращений.