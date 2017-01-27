Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома назначено на 23 февраля 09:40 / 30.01.2017 ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 23 февраля назначено заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в Департаменте информации Одесского городского совета. 23 февраля в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского городского совета. В предварительную повестку дня пока включён только один вопрос — о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Одессы за 2016 год». Докладывает директор Департамента финансов Светлана Бедрега. версия для печати