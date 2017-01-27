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Очередное заседание одесского исполкома назначено на 23 февраля
09:40 / 30.01.2017
ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 23 февраля назначено заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
23 февраля в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского городского совета.
В предварительную повестку дня пока включён только один вопрос — о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Одессы за 2016 год».
Докладывает директор Департамента финансов Светлана Бедрега.
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