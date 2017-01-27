Участники ликвидации последствий январской непогоды на Одесчине отмечены грамотами облсовета

16:07 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский наградил грамотами участников ликвидации последствий непогоды в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, А. Урбанский наградил грамотами областного совета 21 участника ликвидации последствий непогоды.

«От областного совета, депутатского корпуса и себя лично хочу поблагодарить абсолютно всех, кто не остался в стороне, активно включился в ликвидацию последствий непогоды и быстро реагировал на те сложные условия, в которых оказалась Одесская область на Рождественские праздники», — заявил он.

«Одесскую область ежегодно накрывают опасные гидрометеорологические явления. Гидрометеорологический центр об этом каждый раз сообщает и сотрудничает со многими службами спасения. Впервые за много лет благодаря областному совету наш труд получил такую высокую награду», — отметил, в свою очередь, начальник Гидрометцентра Черного и Азовского морей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктор Сытов.

В числе награждённых — работники служб «Одесской железной дороги», ГУ ГСЧС области, Гидрометцентра, Нацполиции.

Кроме того, «за весомый личный вклад в оказание своевременной помощи людям на трассе «Одесса – Рени» во время неблагоприятных погодных условий 6-7 января» отмечена заведующая дошкольным учебным заведением «Журавлик» Кирничанского сельского совета Измаильского района, а «за проявленные мужество, лидерские и волевые качества при расчистке снежных заносов во время неблагоприятных погодных условий» грамотой награжден директор коммунального предприятия «Измаил-Свет» Сергей Проданов.