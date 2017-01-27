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«Городские власти пресекли попытки незаконного строительства на Французском бульваре», — Рябоконь
09:31 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городские власти пресекли попытки начать незаконные земельно-строительные работы на двух участках на Французском бульваре, 54, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом и. о. заместителя Одесского городского головы Пётр Рябоконь сообщил вчера, 26 января, на брифинге после заседания исполкома.

П. Рябоконь сообщил, что в понедельник, 23 января, представители городского управления архитектуры и градостроительства пресекли попытку начать строительные работы на двух участках, расположенных по адресу Французский бульвар, 54. По его словам, там расположено 40 участков, оформленных на физических лиц, однако никто из них не может подтвердить законность получения земельного надела.

«Скорее всего участки были получены путём судебных решений ещё в начале 2000-х годов. Два из них уже были огорожены забором, за которым начались земельно-строительные работы. Наши представители удалили с объектов всех рабочих и потребовали присутствия руководства компании-застройщика. В реестре строительных работ не нашлось никаких разрешительных документов. То есть, работы велись самовольно», — рассказал П.Рябоконь.

Чиновник также сообщил, что ранее «ещё 94 земельных участка «раздерибанены» на территории бывшего санатория «Украина» решением Печерского суда города Киева».

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