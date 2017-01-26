«Капремонт дороги к «Морской симфонии» продолжается с учётом противооползневых мер», — Рябоконь

17:48 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Капремонт дороги, ведущей к жилмассиву «Морская симфония», продолжается с учётом противооползневых мер, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом и. о. заместителя Одесского городского головы Пётр Рябоконь сообщил сегодня, 26 января, на брифинге после заседания исполкома.

П. Рябоконь отметил, что городские власти ведут капитальный ремонт дороги, ведущей к жилмассиву «Морская симфония», «поскольку этот проезд является общегородским и нанесен на Генеральный план города». Речь идёт о дорожном участке от улицы Каманина, 28Б, до переулка Рекордный, 2/2.

Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства, а подрядчиком — ООО «Фортуна».

Работы выполняются за счёт привлечённых средств с учётом принятия противооползневых мер.