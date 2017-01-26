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Реконструкция Греческого парка откладывается до оформления всех разрешительных документов
17:05 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Реконструкция Греческого парка откладывается до момента оформления полного пакета разрешительных документов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом и. о. заместителя Одесского городского головы Пётр Рябоконь сообщил сегодня, 26 января, на брифинге после заседания исполкома.

В ходе заседания члены исполкома проголосовали за принятие Подпорных стен Приморского бульвара на баланс Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета. Стены, которые являются объектом культурного наследия, построены в 1820-40-х годах и расположены в историческом ареале Одессы на территории, ограниченной Приморским бульваром, улицей Приморской, Военным спуском и Таможенной площадью. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия − подпорных стен Приморского бульвара − являются частью проекта Греческого парка.

Комментируя ситуацию с реконструкцией Греческого парка, и. о. вице-мэра, в частности, отметил: «после такого неприятного инцидента, как недавняя несанкционированная вырубка деревьев на территории будущего Греческого парка, мы должны загладить его последствия. Поэтому теперь мы идём чётко по регламенту, чётко по процедуре: на баланс — это раз, второе — получаем охранный договор, три — получаем разрешение на производство реставрационных работ от ГАСК. Пока не будет всех документов — реконструкция откладывается. Без документов работать нельзя!».

По его словам, охранный договор должен быть получен в ближайшее время от областного Управления по охране памятников культурного наследия. А городские власти, со своей стороны, будут торопиться оформить как можно скорее весь пакет разрешительных документов, с которым может ознакомиться любой желающий.

«Мы работаем прозрачно, секретов у нас нет», — подчеркнул чиновник.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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