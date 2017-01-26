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Состоялось очередное заседание одесского исполкома
13:06 / 26.01.2017
ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 26 января, состоялось заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
На заседании присутствовало 12 членов исполкома. Было рассмотрено 15 вопросов практически всех департаментов и управлений горсовета. Решения принимались единогласно, так что общее время заседания составило порядка 40 минут.
Один из вопросов возник в ходе заседания у депутата Алексея Еремицы к директору Департамента городского хозяйства Александру Козловскому и касался источников и расходования средств на модернизацию, замену и диспетчеризацию лифтов в Одессе. Так, в прошлом году на эти цели, помимо бюджетных средств, предусматривалось финансирование из так называемых «других источников» в размере 10 млн. грн. По словам депутата, на данный момент остаётся неясным – были ли они освоены. Известно только, что на 2017-й год на те же цели предусмотрено уже 15 млн. грн.
Городской голова Геннадий Труханов заявил, что «надо выяснить, что это за источники, и вовремя информировать, откуда они берутся и как расходуются».
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Сергей Гриневецкий
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