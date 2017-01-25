Городские власти уже начали ремонт в помещении ЗАГСа на Ришельевской

14:18 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городские власти уже начали ремонт в помещении ЗАГСа на Ришельевской, 4, за которое ведётся судебный спор с облуправлением юстиции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщил сегодня, 25 января, директор коммунального предприятия «Право» Дмитрий Галата.

Напомним, что в повестку дня завтрашнего заседания исполкома Одесского горсовета включен вопрос передача помещения центрального городского ЗАГСа в коммунальную собственность города.

Как рассказал директор КП «Право», в настоящий момент на здание по адресу ул. Ришельевская, 4, наложен арест Верховным Судом Украины, «поскольку прежний арендатор — облуправление юстиции, по-прежнему, предъявляет свои права на имущество, хотя документально не может их подтвердить».

Одним из доводов прежних владельцев помещения является то, что в здании расположен ЗАГС Приморского района города.

В настоящий момент, по словам Д. Галаты, в спорном помещении городскими властями уже ведётся ремонт, а потому передача его на баланс городу вполне логична и станет делом ближайшего времени.

Заниматься судебной тяжбой со стороны города будет КП «Право».