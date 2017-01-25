|
русская версия | english version
|
|
Центр админуслуг в Болграде начнёт работу 1 марта
09:08 / 25.01.2017
ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Центр административных услуг в Болграде начнет свою работу с 1 марта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом было объявлено вчера, 24 января, в ходе рабочего визита в Болградский район председателя облгосадминистрации Максима Степанова и председателя областного совета Анатолия Урбанского.
Во время визита М. Степанов и А. Урбанский совместно с и. о. председателя Болградской районной государственной администрации Денисом Мусиенко и председателем Болградского районного совета Дмитрием Димитровым посетили центр предоставления административных услуг в Болградском районе.
Построенный центр админуслуг начнет свою работу с 1 марта.
Жители района также получат возможность оформлять субсидии и пенсии из ближайших населенных пунктов — оформленные заказы будут автоматически передаваться в центр и предоставляться заказчикам в короткие сроки.
Также делегация посетила Спасо-Преображенский Собор в г. Болград и Болградскую гимназию им. С. Раковского с целью ознакомиться с культурно-образовательным потенциалом района.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
11:57 25.01.2017
11:48 25.01.2017
11:35 25.01.2017
10:44 25.01.2017
10:06 25.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»