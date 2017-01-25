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Центр админуслуг в Болграде начнёт работу 1 марта
09:08 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Центр административных услуг в Болграде начнет свою работу с 1 марта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом было объявлено вчера, 24 января, в ходе рабочего визита в Болградский район председателя облгосадминистрации Максима Степанова и председателя областного совета Анатолия Урбанского.

Во время визита М. Степанов и А. Урбанский совместно с и. о. председателя Болградской районной государственной администрации Денисом Мусиенко и председателем Болградского районного совета Дмитрием Димитровым посетили центр предоставления административных услуг в Болградском районе.

Построенный центр админуслуг начнет свою работу с 1 марта.

Жители района также получат возможность оформлять субсидии и пенсии из ближайших населенных пунктов — оформленные заказы будут автоматически передаваться в центр и предоставляться заказчикам в короткие сроки.

Также делегация посетила Спасо-Преображенский Собор в г. Болград и Болградскую гимназию им. С. Раковского с целью ознакомиться с культурно-образовательным потенциалом района.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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