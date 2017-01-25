Центр админуслуг в Болграде начнёт работу 1 марта

09:08 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Центр административных услуг в Болграде начнет свою работу с 1 марта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом было объявлено вчера, 24 января, в ходе рабочего визита в Болградский район председателя облгосадминистрации Максима Степанова и председателя областного совета Анатолия Урбанского.

Во время визита М. Степанов и А. Урбанский совместно с и. о. председателя Болградской районной государственной администрации Денисом Мусиенко и председателем Болградского районного совета Дмитрием Димитровым посетили центр предоставления административных услуг в Болградском районе.

Построенный центр админуслуг начнет свою работу с 1 марта.

Жители района также получат возможность оформлять субсидии и пенсии из ближайших населенных пунктов — оформленные заказы будут автоматически передаваться в центр и предоставляться заказчикам в короткие сроки.

Также делегация посетила Спасо-Преображенский Собор в г. Болград и Болградскую гимназию им. С. Раковского с целью ознакомиться с культурно-образовательным потенциалом района.