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Губернатор уверен, что ремонт трассы «Одесса – Рени» будет завершён до конца года
17:34 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов выразил уверенность в том, что ремонт трассы «Одесса – Рени» будет завершён до конца года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе ОГА, об этом М. Степанов заявил сегодня, 24 января, в ходе поездки в Измаильский район.

Так, находясь с визитом в г. Измаил, губернатор провел рабочее совещание с участием председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского, руководства г. Измаил, г. Болград, г. Рени, Измаильского, Болградского и Ренийского районов.

По словам председателя ОГА, главной задачей является завершение ремонта автодороги «Одесса – Рени» в 2017 году. Губернатор изъявил желание лично проехать по трассе, чтобы понимать реальную ситуацию.

«Я очень хотел сам увидеть и почувствовать эту известную трассу, и уверен, что мы закончим ремонт до конца года», — отметил М. Степанов, добавив, что рассчитывает найти необходимое для замены дорожного полотна финансирование.

Также во время рабочего визита в г. Измаил глава ОГА заявил, что приложит максимум усилий для строительства городского дворца спорта.

«Мы сделаем все, чтобы 123 миллиона гривен из местного бюджета и 41 миллион гривен из областного бюджета развития пошли на финансирование значимых инфраструктурных проектов», — отметил он.

Кроме того, М. Степанов акцентировал внимание руководства Измаильского района на проблеме с налогоплательщиками, которые занимаются предпринимательством, однако, по официальным данным, являются безработными. Было поручено провести соответствующую работу по выявлению незарегистрированных субъектов предпринимательства.

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