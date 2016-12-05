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Руководство области совершает рабочую поездку по южным районам
12:23 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 24 января, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский и председатель областной государственной администрации Максим Степанов совершают рабочую поездку в Измаильский, Ренийский и Болградский районы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, первым пунктом рабочей поездки руководителей ОГА и облсовета на юг области стало посещение Измаила и проведение в городе совещания, в котором приняли участие: вр. и. о. первого заместителя председателя ОГА и депутат облсовета Марина Зинченко, и. о. директора Департамента «Агентство по инвестициям и развитию» ОГА Татьяна Безпоясная, главы городов, районных советов и администраций, руководители структурных подразделений ОГА, руководители силовых и правоохранительных ведомств, начальники финансовых управлений городских советов и районных администраций, сельхозпроизводители, руководители учреждений, предприятий и организаций, представители образования и культуры.
На совещании обсуждался ряд проблемных вопросов по наполнению местных бюджетов по основным бюджетообразующим налогам и эффективному использованию средств. Также речь шла о социально-экономическом развитии области. В частности, акцентировалось внимание на вопросе ремонта автодороги М-15 (Одесса – Рени), который, по заверению руководства области, будет доведен до конца.
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Сергей Гриневецкий
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