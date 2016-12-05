Максим Степанов возрождает практику аппаратных совещаний в ОГА

10:26 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 23 января, председатель областной государственной администрации Максим Степанов провел аппаратное совещание с руководством аппарата и структурных подразделений облгосадминистрации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе ОГА.

По сообщению пресс-службы, во время совещания был заслушан доклад директора Департамента «Агентство по вопросам инвестиций и развития» Татьяны Безпоясной о ценовой ситуации на потребительском рынке области. Так, индекс потребительских цен по Одесской области в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0% (по Украине — 100,9%), по продуктам питания — 102,0% (по Украине — 101,6%). При этом, что по предварительным расчетам, цены на хлеб в регионе даже после подорожания остаются одними из самых низких среди других регионов страны.

Председатель облгосадминистрации руководителю Департамента провести анализ ситуации на рынке предприятий и определить, какие из них и в какой степени влияют на ценообразование социально значимых товаров и лекарственных средств в Одесской области.

О состоянии расчетов за энергоносители в отопительном сезоне 2016-2017 годов сообщил директор Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Владимир Левицкий. После доклада было поручено подготовить предложения по решению вопроса по ликвидации задолженности на жилищно-коммунальные услуги.

В ходе совещания директор Государственного архива Одесской области Владимир Левчук отметил необходимость своевременной передачи в учреждение документов структурных подразделений облгосадминистрации, которые находятся в состоянии ликвидации.

Напомним, что ранее аппаратные совещания в Одесской ОГА проводились еженедельно с приглашением для их освещения представителей СМИ. Однако за последние два года практика их проведения в таком формате была прекращена.