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Глава ГАСКа стал и. о. вице-мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов
16:44 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пётр Рябоконь, занимавший должность начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета назначен и. о. заместителя городского головы вместо уволенного ранее Вячеслава Шандрыка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, распоряжением Одесского городского головы №47К от П. Рябоконь уволен с должности начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета, по переводу в исполнительный комитет Одесского городского совета.

Распоряжением №48К П. Рябоконь назначен исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по переводу, как находившийся в кадровом резерве.

Оба приказа городской голова Г. Труханов подписал 19.01.2017 г.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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