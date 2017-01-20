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Глава ГАСКа стал и. о. вице-мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов
16:44 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пётр Рябоконь, занимавший должность начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета назначен и. о. заместителя городского головы вместо уволенного ранее Вячеслава Шандрыка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, распоряжением Одесского городского головы №47К от П. Рябоконь уволен с должности начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета, по переводу в исполнительный комитет Одесского городского совета.
Распоряжением №48К П. Рябоконь назначен исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по переводу, как находившийся в кадровом резерве.
Оба приказа городской голова Г. Труханов подписал 19.01.2017 г.
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Сергей Гриневецкий
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