Одесса > Новости > Власти Глава ГАСКа стал и. о. вице-мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов 16:44 / 20.01.2017 ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пётр Рябоконь, занимавший должность начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета назначен и. о. заместителя городского головы вместо уволенного ранее Вячеслава Шандрыка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, распоряжением Одесского городского головы №47К от П. Рябоконь уволен с должности начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета, по переводу в исполнительный комитет Одесского городского совета. Распоряжением №48К П. Рябоконь назначен исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по переводу, как находившийся в кадровом резерве. Оба приказа городской голова Г. Труханов подписал 19.01.2017 г. версия для печати