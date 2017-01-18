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Глава ОГА Максим Степанов провёл встречу с представителями СМИ
15:28 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 18 января, состоялась встреча Максима Степанова с представителями некоторых одесских СМИ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, сегодня состоялась встреча М. Степанова «с представителями СМИ, которые первыми проявили инициативу встретиться с новым руководителем области».

Во время встречи были обозначены приоритетные направления работы, в частности, ремонт областных дорог общего пользования, строительство транспортной инфраструктуры. Председатель ОГА подчеркнул, что от состояния дорог также зависит развитие сельского хозяйства и туризма.

Кроме того, приоритетным вопросом является реконструкция или строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта. Председатель ОГА намерен проводить работу по выделению финансирования в этом направлении.

Также планируется реорганизация структуры областной государственной администрации для повышения эффективности работы.

«Я не занимаюсь политикой, я хочу заниматься решением экономических, социальных проблем области, чтобы результаты были ощутимы для жителей Одесской области — это дороги, детсады, школы, привлечение инвестиций, реализация огромного экономического потенциала», — сказал М. Степанов.

Также глава области отметил, что в настоящее время разрабатывается план его приоритетных шагов на 2017 год, который планируется представить в марте текущего года для предоставления возможности общественности контролировать их выполнение.

Председатель Одесской ОГА пообещал представителям СМИ вскоре определиться касательно наиболее удобного формата общения со средствами массовой информации и общественностью, который позволит обеспечить периодичность и скоординированность такого общения.

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