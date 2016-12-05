Облсовет призывает СБУ провести расследование по факту работы стороннего сайта с названием «Одесский облсовет»

16:43 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Облсовет направил в Службу безопасности Украины запрос по поводу сайта oblsovet.od.ua, который безосновательно распространяет информацию от имени Одесского областного совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе облсовета.

Как отметили в пресс-службе, «в сети интернет был выявлен поддельный сайт областного совета oblsovet.od.ua. В настоящее время направлен соответствующий запрос в Службу безопасности Украины, однако пока не внесены соответствующие записи в ЕРДР и не начато расследование, сайт продолжает работать и распространять информацию от имени Одесского областного совета.

Такие действия подпадают под понятие «киберсквоттинга», являются недобросовестной регистрацией доменного имени и противоречат как национальному законодательству, так и международным правилам, установленным ICAAN.

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 16 Закона Украины «О регистрации» в наименовании лица запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований. В свою очередь, ст. 28 Закона Украины «Об информации» установлена недопустимость злоупотребления правом на информацию. Также необходимо обратить внимание, что такие действия полностью противоречат Закону Украины «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации».

В свою очередь, международными правилами предусмотрено, что недобросовестное использование имеет следующие признаки: доменное имя тождественно или схоже; зарегистрировано и используется недобросовестно.

По данному вопросу будут приняты соответствующие меры».