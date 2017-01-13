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«За санитарным состоянием важнейших дорог будут следить частные эксплуатационные компании», — Омелян
13:37 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что существует пилотный проект, благодаря которому за санитарным состоянием дорог международного и государственного значения будут следить частные эксплуатационные компании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом министр инфраструктуры заявил вчера, 12 января, в ходе совещания во время визита Президента в Одесскую область.
Говоря о проблеме содержания в чистоте и надлежащем виде обочин автотрасс страны, В. Омелян сообщил, что существует пилотный проект, благодаря которому должны заработать частные эксплуатационные компании, которые будут следить за санитарным состоянием дорог международного и государственного значения. Пока что — это задача «Укравтодора». В течение 2017 года, когда пройдёт децентрализация структуры «Укравтодора», 120 тыс. км дорог будет передано на баланс муниципальных бюджетов, а 50 тыс. км останется на балансе государства. И вопрос содержания дорог, по мнению министра, будет успешно решён.
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Сергей Гриневецкий
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