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Завтра Одессу планирует посетить Президент Пётр Порошенко
12:45 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 12 января, Одессу планирует посетить Президент Украины Пётр Порошенко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Информацию о предстоящем визите главы государства агентству подтвердил замначальника отдела внутренней информационной политики ОГА Андрей Ляшенко.
По его информации, завтра, 12 января, в Одессу с однодневным визитом прибудет Президент П. Порошенко.
Центральным пунктом программы визита станет представление нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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