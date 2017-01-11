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Завтра Одессу планирует посетить Президент Пётр Порошенко
12:45 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 12 января, Одессу планирует посетить Президент Украины Пётр Порошенко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Информацию о предстоящем визите главы государства агентству подтвердил замначальника отдела внутренней информационной политики ОГА Андрей Ляшенко.

По его информации, завтра, 12 января, в Одессу с однодневным визитом прибудет Президент П. Порошенко.

Центральным пунктом программы визита станет представление нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
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