Одесса > Новости > Власти Завтра Одессу планирует посетить Президент Пётр Порошенко 12:45 / 11.01.2017 ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 12 января, Одессу планирует посетить Президент Украины Пётр Порошенко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Информацию о предстоящем визите главы государства агентству подтвердил замначальника отдела внутренней информационной политики ОГА Андрей Ляшенко. По его информации, завтра, 12 января, в Одессу с однодневным визитом прибудет Президент П. Порошенко. Центральным пунктом программы визита станет представление нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова. версия для печати