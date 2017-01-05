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Анатолий Урбанский назвал основные приоритеты работы облсовета на 2017 год
13:02 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский в интервью одному из телеканалов назвал основные приоритеты работы облсовета на 2017 год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе облсовета.

Так, отвечая на вопрос «В каких направлениях областной совет будет продолжать активно работать в 2017 году?», А. Урбанский заявил: «Я могу назвать несколько таких проектов. Продолжение реконструкции соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем. Получение Государственной субвенции для утилизации вредных отходов, которые с советских времен размещены в разных частях Одесской области и негативно влияют на состояние здоровья жителей. Следующее — реставрация Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько и театра юного зрителя им. Ю. Олеши. Начало реконструкции спортивного комплекса «Олимпиец». Продолжение реализации программы энергоэффективности в каждом уголке Одесской области».

Отвечая на вопрос о ситуации с остановкой Одесского припортового завода, глава облсовета отметил: «Вместе с депутатами областного совета мы всеми силами пытались сделать все возможное. Направлены обращения к Президенту Украины, в Верховную Раду, в Кабинет Министров, чтобы люди получили заработную плату и не остались без рабочих мест, чтобы город Южный не оставался без главного инвестора. Надеюсь, что обращения областного совета будут услышаны, и работа завода не остановится».

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