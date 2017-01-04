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Погода




Первый вице-мэр выступил с обращением к одесситам в связи с ожидаемым ухудшением погоды
15:40 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сегодня в ходе брифинга выступил с обращением к одесситам в связи с ожидаемым с 6 января ухудшением погодных условий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Так, в ходе брифинга было отмечено, что, по прогнозам синоптиков, 6 января в Одессе ожидается резкое ухудшение погодных условий: снегопад, порывистый ветер до 25 м/с, сопровождаемый похолоданием до 15-16 градусов мороза. При таких метеоусловиях возможны обморожения и другие негативные последствия для человеческого организма.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды А. Орловский призвал одесситов, особенно людей пожилого возраста, без крайней необходимости не выходить на улицу, а руководителей предприятий всех форм собственности — обеспечить расчистку прилегающих участков улиц и подходов.

С 6 января на период сильных морозов в Одессе будут работать пункты обогрева у входа в парк Преображенский (ул. Мечникова) и на ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).

Кроме того, работники ГСЧС совместно с правоохранителями будут проводить рейды по местам, где собираются бездомные, а также проведут дополнительные проверки пожарных гидрантов и других средств пожаротушения.

Городские власти обращаются к руководителям предприятий с просьбой 6-8 января учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса.

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