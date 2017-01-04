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Очередное заседание одесского исполкома назначено на 26 января
11:56 / 04.01.2017
ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 26 января в 11:00 назначено заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 26 января в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского городского совета.
В предварительную повестку дня включен вопрос о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении Городской целевой программы охраны и улучшения состояния окружающей природной среды г. Одессы на 2017-2021 годы».
Докладывает директор Департамента экологии и развития рекреационных зон Татьяна Касько.
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Сергей Гриневецкий
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