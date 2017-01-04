Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома назначено на 26 января 11:56 / 04.01.2017 ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 26 января в 11:00 назначено заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 26 января в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского городского совета. В предварительную повестку дня включен вопрос о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении Городской целевой программы охраны и улучшения состояния окружающей природной среды г. Одессы на 2017-2021 годы». Докладывает директор Департамента экологии и развития рекреационных зон Татьяна Касько. версия для печати