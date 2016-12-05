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«Основными событиями для области в 2016 стали ремонт «Одесса – Рени» и восстановление ледовой арены», — Урбанский
13:17 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский считает основными событиями в масштабах области в 2016 году принятие решения о переезде областного архива, ремонт трассы «Одесса – Рени» и восстановление ледовой арены во Дворце спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 3 января, в пресс-службе облсовета, об этом А. Урбанский заявил в интервью одному из одесских телеканалов, отвечая на вопрос ведущего «Какие три основные события для Одесской области являются важнейшими в уходящем году?».

Глава облсовета отметил: «Начнем с хронологии: прежде всего — решение вопроса, который существовал более 30 лет: областной архив переедет в здание на Пироговской, 29. Данное здание отвечает всем условиям для сохранения фондов областного архива, поскольку строилось оно как раз для архива. Будет проведен тендер. Победитель будет осуществлять ремонтные работы. Сегодня областной архив имеет достаточно времени для подготовки к переезду. Я уверен, что мы с коллегами-депутатами приняли сбалансированное решение по этому вопросу.

Следующее — строительство и содержание автомобильной дороги государственного значения «Одесса — Рени (на Бухарест)». Ситуация в дорожном хозяйстве Украины и в нашем регионе, в частности, сложная. Но я убежден: совместными усилиями мы можем и должны изменить ситуацию коренным образом. Ведь инфраструктурное развитие сегодня является одним из государственных приоритетов. И первые шаги уже сделаны. С этой целью из областного бюджета выделяются средства на реконструкцию дорог районного и местного значения. Большую поддержку Одесская область получила со стороны государства и Президента по строительству автомобильной дороги.

Еще одно большое достижение прошлого года — восстановление «большого льда» во Дворце спорта. Областной совет высоко ценит работу СДЮШОР «Льдинка», гордится достижениями юных фигуристов. Восстановление ледовой арены позволило юным спортсменам СДЮШОР «Льдинка» полноценно и бесплатно тренироваться и готовиться к соревнованиям».

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