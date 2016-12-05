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«Уверен, что новый губернатор сумеет вернуть уважение и доверие к ОГА», — Урбанский
12:49 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский выразил уверенность в том, что Максим Степанов на посту губернатора области сумеет «вернуть уважение и доверие к ОГА», а областной совет будет для администрации надежным партнером, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 3 января, в пресс-службе облсовета, об этом А. Урбанский заявил в интервью одному из одесских телеканалов, отвечая на вопрос ведущего «Как вы считаете, удастся ли вам сработаться с новым губернатором?».

Анатолий Урбанский, в частности, сообщил: «У меня было с будущим председателем ОГА несколько телефонных разговоров. Уверен, что никаких конфликтов у нас не будет, ведь Максим Степанов — по-настоящему системный и правильный менеджер, который очень необходим Одесской области и её жителям. Господину Степанову необходимо будет сделать очень много дел для возвращения уважения и доверия к ОГА — я уверен, что он с этим справится, а областной совет будет надежным партнером в полезных делах».

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