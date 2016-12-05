|
русская версия | english version
|
|
«Уверен, что новый губернатор сумеет вернуть уважение и доверие к ОГА», — Урбанский
12:49 / 03.01.2017
ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский выразил уверенность в том, что Максим Степанов на посту губернатора области сумеет «вернуть уважение и доверие к ОГА», а областной совет будет для администрации надежным партнером, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 3 января, в пресс-службе облсовета, об этом А. Урбанский заявил в интервью одному из одесских телеканалов, отвечая на вопрос ведущего «Как вы считаете, удастся ли вам сработаться с новым губернатором?».
Анатолий Урбанский, в частности, сообщил: «У меня было с будущим председателем ОГА несколько телефонных разговоров. Уверен, что никаких конфликтов у нас не будет, ведь Максим Степанов — по-настоящему системный и правильный менеджер, который очень необходим Одесской области и её жителям. Господину Степанову необходимо будет сделать очень много дел для возвращения уважения и доверия к ОГА — я уверен, что он с этим справится, а областной совет будет надежным партнером в полезных делах».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
16:28 04.01.2017
16:04 04.01.2017
15:40 04.01.2017
14:41 04.01.2017
14:08 04.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.254
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»