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Мэр уволил директора Департамента муниципальной безопасности
16:36 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением №1601К уволил Виталия Краснопера с должности директора Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Соответствующий документ обнародовал сегодня, 29 декабря, Департаменте информации Одесского городского совета.

Согласно тексту распоряжения, В. Краснопер уволен с должности директора Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета по соглашению сторон с 23 декабря.

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