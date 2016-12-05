|
русская версия | english version
|
|
Мэр уволил директора Департамента муниципальной безопасности
16:36 / 29.12.2016
ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением №1601К уволил Виталия Краснопера с должности директора Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Соответствующий документ обнародовал сегодня, 29 декабря, Департаменте информации Одесского городского совета.
Согласно тексту распоряжения, В. Краснопер уволен с должности директора Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета по соглашению сторон с 23 декабря.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
16:08 29.12.2016
15:54 29.12.2016
15:31 29.12.2016
Облпрокуратура призывает граждан соблюдать порядок и не поддаваться на провокации во время праздников
15:19 29.12.2016
14:44 29.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.287
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»