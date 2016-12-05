Одесса > Новости > Власти Мэр уволил директора Департамента муниципальной безопасности 16:36 / 29.12.2016 ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением №1601К уволил Виталия Краснопера с должности директора Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Соответствующий документ обнародовал сегодня, 29 декабря, Департаменте информации Одесского городского совета. Согласно тексту распоряжения, В. Краснопер уволен с должности директора Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета по соглашению сторон с 23 декабря. версия для печати