Заседание исполкома продлилось около получаса

12:33 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодняшнее заседание исполнительного комитета Одесского городского совета продлилось около получаса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По наблюдению корреспондента агентства, практически все вопросы, вынесенные в повестку дня, были приняты единогласно. Так что в целом заседание продлилось около получаса.

Завершилось заседание выступлением и поздравлениями от детей, представляющими детсады и школы города.

Городской голова от имени муниципалитета вручил детям новогодние подарки.