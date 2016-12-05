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Заседание исполкома продлилось около получаса
12:33 / 29.12.2016
ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодняшнее заседание исполнительного комитета Одесского городского совета продлилось около получаса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По наблюдению корреспондента агентства, практически все вопросы, вынесенные в повестку дня, были приняты единогласно. Так что в целом заседание продлилось около получаса.
Завершилось заседание выступлением и поздравлениями от детей, представляющими детсады и школы города.
Городской голова от имени муниципалитета вручил детям новогодние подарки.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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